В Хабаровском крае открыли обновленное пожарное депо Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае открыли обновленное пожарное депо. Отремонтировали объект в селе Лермонтовка Бикинского района. В нем расположена краевая часть №91, которая сегодня защищает сразу четыре местных поселения: села Лермонтовка, Лончаково, Пушкино и Добролюбово.

- Здание депо появилось в 2017 году, при этом сама часть вошла в краевую противопожарную службу еще в 2005 году. Периодически здание обновляли своими силами. После последнего ремонта в помещениях появились учебный класс, уютная комната отдыха, столовая, места для хранения оборудования и обслуживания техники, - отметили в комитете правительства края по гражданской защите.

В пожарной части сейчас работают 19 человек. В селах, которые находятся под ее «опекой», есть соцобъекты и много деревянных строений, подверженных риску пожара. В свободное время огнеборцы проводят профилактическую работу, рассказывают людям о причинах возгорания и что нужно делать, чтобы этого не происходило.