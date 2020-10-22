В хабаровской Горбольнице №3 новый исполняющий обязанности главврача ФОТО: региональный минздрав

В хабаровской горбольнице №3 новый исполняющий обязанности главврача. В должность с 22 октября 2020 года вступила Ольга Гусева. Ей уже поставили вполне определенную задачу - отладить маршрутизацию пациентов и сделать обслуживание населения более комфортным и дружелюбным. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Для справки: Ольга Евгеньевна Гусева имеет базовое высшее медицинское образование. В 2003 году окончила ДВГМУ по специальности «Педиатрия», также прошла курсы по организации здравоохранения и общественного здоровья, врач-пульмонолог. Имеет ученую степень по двум специальностям: патологическая физиология и педиатрия.

Ранее Ольга Гусева занимала должность заместителя начальника управления - начальника отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава. До Ольги Евгеньевны должность главного врача горбольницы №3 занимала Елена Геннадьевна Киселева.