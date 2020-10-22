Хабаровчане собрали одежду и продукты для нуждающихся
Фото: Хабаровская епархия
Хабаровчане собрали одежду и продукты для нуждающихся. Акция «От сердца к сердцу» прошла 18 октября у стен Успенского собора на Комсомольской площади. Горожане с 10 до 15 часов приносили пакеты к «Автобусу милосердия». Собранные во время благотворительной акции вещи отправят на вещевой склад.
- Того, что принесли люди, более чем достаточно. Большое спасибо всем, кто пришел, - говорит специалист по социальной работе ХКОО «Милосердие» Марина Потурай.
На сегодняшний день гуманитарный склад пополнился одеждой, детскими вещами, игрушками, постельным бельем, книгами и продуктами. Участники акции также смогли узнать, как помогают беременным женщинам и женщинам с детьми в кризисной ситуации, предоставляют горячую пищу и ночлег бездомным, помогают с покупкой билетов людям, оказавшимся в безвыходном положении.
Напомним, что вещи и продукты питания продолжают принимать на гуманитарном складе ХКОО «Милосердие» по адресу: улица Красноводская, 2.