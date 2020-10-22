«Ростелеком» представил решения для бизнеса Амурска

В ходе семинара эксперты представили возможности видеонаблюдения и видеоаналитики.

В ходе семинара эксперты представили возможности видеонаблюдения и видеоаналитики. С их помощью можно объединить территориально распределенные IP-камеры в одну систему, что поможет удаленно контролировать безопасность на различных объектах, работу сотрудников и соблюдение технологических процессов на производстве. Видеозаписи сохраняются на защищенный облачный сервер провайдера, откуда могут быть доступны для просмотра в любое время. Управлять услугой и смотреть трансляцию можно с любого гаджета, поддерживающего выход в интернет.

Специалисты компании продемонстрировали услугу «Управляемый Wi-Fi» с поддержкой авторизации пользователей. Благодаря этому сервису можно организовать Wi-Fi сеть на своей территории, установив одну или несколько точек доступа, и обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для посетителей. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается SMS-авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.

Также на семинаре предприниматели Амурска узнали, как с помощью «Виртуальной АТС» можно создавать call-центры и «горячие линии», перенаправлять обращения клиентов на удаленные объекты: базы, склады, производственные помещения, причем без установки дополнительного оборудования - для работы услуги нужен только доступ в интернет.

- В этом году в Амурске завершена стройка волоконно-оптических сетей связи: жителям стали доступны все те технологии и цифровые решения, которые есть и у жителей мегаполисов. В октябре всем клиентам, юридическим лицам, мы разогнали скорость интернета в среднем в пять раз без увеличения абонентской платы. Также разработали программу, по которой предприниматели города Амурска и Амурского района могут приобрести оборудование в рассрочку. Эти опции помогут бизнесу региона внедрить цифровые сервисы и идти в ногу со временем, - комментирует Ольга Фомичева, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Получить подробную информацию об услугах компании для корпоративных клиентов, проверить возможность подключения и оставить заявку можно на сайте https://khabarovsk.rt.ru/b2b/ и по единому бесплатному номеру 8-800-200-30-00.