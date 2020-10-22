В ЕАО обследовали все подтопленные жилые помещения Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В ЕАО обследовали все подтопленные в 2020 году жилые помещения. По данным на 21 октября, от водной стихии пострадало 503 жилых помещения в Смидовичском, Ленинском и Биробиджанском районах, а также в Биробиджане.

- Дома осматривают специальные межведомственные комиссии. По заключениям специалистов, непригодными для проживания признали 362 жилых помещения, в 110 домах нужен капитальный ремонт, 31 помещение признали пригодным для проживания или его собственники отказались от обследования, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что компенсации полагаются собственникам, зарегистрированным и постоянно проживающим в доме, не имеющим другого жилья.

Напомним, что люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию во время наводнения, могут получить бесплатную юридическую помощью в Государственном юридическом бюро области, расположенном по адресу: Биробиджан, улица Набережная, 52. Телефон: (42622) 2-11-44 и (42622) 2-23-66. Адрес электронной почты: urburoeao@post.eao.ru.