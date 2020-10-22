Молодежь в Хабаровском крае приглашают на конкурс социальной рекламы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодежь в Хабаровском крае приглашают на конкурс социальной рекламы. Основная тема творческого состязания «Я против коррупции». Мероприятие проводят с целью правового просвещения и реализации творческого потенциала молодых людей.

- Также с помощью конкурса хотят привлечь внимание общественности к проблемам противодействия коррупции, повышения правовой грамотности среди обучающихся, формирования практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией, антикоррупционного просвещения населения, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

К участию приглашают студентов, учеников старших классов общеобразовательных организаций. Работы принимаются как от отдельных участников, так и от коллективов обучающихся. До конкурса допускают видеоролики, снятые по тематике конкурса. Технические требования на сайте краевой прокуратуры.