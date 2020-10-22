СберБанк на Дальнем Востоке зафиксировал рекордный спрос на ипотеку Фото: Олег ЗОЛОТО

Дальневосточный СберБанк отмечает рекордный спрос на ипотечное кредитование. Так, в сентябре банком было выдано более 3,4 тысячи жилищных кредитов на сумму более 10 миллиардов рублей, что в полтора раза выше, чем в среднем выдавалось в месяц в этом году.

Как рассказала Наталья Цыкал, заместитель председателя Дальневосточного СберБанка, повышенный спрос на ипотеку связан с реализацией программ господдержки для приобретения жилья от застройщиков по льготной ставке. Сегодня наибольшим спросом населения пользуются именно программы «Дальневосточная ипотека» и «Господдержка 2020» - на их долю приходится почти 40% выдач. С мая этого года клиенты могут воспользоваться акцией, которая позволяет получить дисконт к ставке ипотечного кредита в размере 0,3 п.п. при использовании сервиса «Электронная регистрация», и таким образом взять кредит с существенной экономией.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Акция распространяется в том числе на льготные программы господдержки. Так, если воспользоваться этим предложением, то ставка по программе «Господдержка 2020» составит 6,1%, ставка для семей с детьми - 4,7% годовых, а ставка по программе «Дальневосточная ипотека» - 1,7%. Акция продлится до 1 февраля 2021 года.

Сейчас оформить ипотеку по программам «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» в СберБанке можно по льготной ставке от 0,1% годовых в рамках партнерской программы с застройщиками, а по стандартной программе «Приобретение строящегося жилья» - от 0,9% годовых.

Среди других улучшений по программам жилищного кредитования в 2020 году можно отметить снижение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% стоимости недвижимости, по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья для участников зарплатных проектов банка с 15% до 10% от стоимости недвижимости, а также снижение первоначального взноса с 50% до 30% для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

Произошло улучшение условий по программе «Дальневосточная ипотека»: теперь на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа по программе можно приобрести вторичное жилье у юридического или физического лица. Ранее СберБанк снизил первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» с 20% до 15% от стоимости недвижимости, а также предоставил возможность привлекать в качестве созаемщиков третьих лиц, например, родителей и других родственников.

Рассчитать условия и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.