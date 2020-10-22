В Хабаровском крае заработала «Школа вожатых» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае заработала «Школа вожатых». Обучение проходят 40 молодых людей. Все они собрались в детском центре «Созвездие». Напомним, ежегодно в крае проходят мероприятия в рамках программы профессиональной подготовки.

- Слушатели постигают основы психологии, педагогики, первой медицинской помощи и другие. Предусмотрена учеба по дисциплинам: «Игротехника», «Сценарное мастерство», «Культура речи» и «Актерское мастерство», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

После теории слушатели закрепят знания на практике. Потом будет экзамен, после сдачи которого молодые люди получат свидетельство о присвоении квалификации вожатого государственного образца. Слушатели этого курса смогут впоследствии трудоустроиться в краевом детском центре.

В «Школе вожатых» за последние два года выучились около 130 человек. Большинство вожатых устраивается в «Созвездие», однако полученный сертификат дает право работать в любом детском оздоровительном лагере.