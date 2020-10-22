В Хабаровском крае определили задачи до 2035 года Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Прошло заседание экспертно-консультативного совета при губернаторе края. Поводом для встречи стало принятие 24 сентября 2020 года Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Участники встречи предложили свое видение направлений совместной с правительством края работы.

В Хабаровском крае до 2035 года в социальной сфере планируют построить 58 ФАПов и врачебных амбулаторий в малонаселенных и отдаленных поселениях, сделать капитальный ремонт 31 медучреждения. В планах закупить восемь передвижных мобильных комплексов и 237 автомобилей «скорой помощи», обновить свыше 3,5 тысячи единиц медицинского оборудования и капитально отремонтировать 280 школ и 55 техникумов. Также собираются построить 44, капитально отремонтировать и оснастить 57 спортивных объектов.

- Теперь до 1 ноября надо утвердить план мероприятий первого этапа Национальной программы до 2024 года. Глава региона принял предложение возглавить Совет и выразил готовность рассмотреть предложения по включению в него новых специалистов из числа сотрудников крупных вузов и научных организаций, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.