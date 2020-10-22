Лучшим в Хабаровском крае признали проект модернизации городского хозяйства Советской Гавани Фото: Правительство Хабаровского края

Лучшим в Хабаровском крае признали проект модернизации городского хозяйства Советской Гавани. Инициативу представили на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Умный город». Однако муниципальному кейсу не удалось занять призовое место. Тем не менее в регионе идею признали лучшей. Администрацию города отметили за практические наработки дипломом.

- В 2020 году в конкурсе «Лучшая муниципальная практика» появилась новая номинация - «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («Умный город»)». На региональном этапе победу в ней одержала заявка Советской Гавани, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, врио губернатора края Михаил Дегтярев предложил с этого года поменять порядок проведения регионального этапа конкурса, не только награждая дипломами лучшие местные практики, но и выдавая денежные премии. За первое место присуждают один миллион рублей, за второе - 750 тысяч рублей, за третье - 500 тысяч рублей. Финансовый приз можно направить только на сам проект.