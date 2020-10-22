В учреждениях УФСИН Хабаровского края приостановят свидания с родственниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В учреждениях УФСИН Хабаровского края со 2 ноября 2020 года приостановят свидания с родственниками. Также ограничат личный прием граждан. Это необходимая мера в связи с угрозой распространения коронавируса. Тем не менее граждане могут обратиться по интересующим их вопросам к руководству ведомства в письменной форме или посредством электронной почты.

- Ограничения вводятся в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой в регионе, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников и работников УФСИН России по Хабаровскому краю, - прокомментировали в пресс- службе ведомства.

Родственников и посетителей убедительно просят с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об отмене ограничений сообщат дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Хабаровскому краю.