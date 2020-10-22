В Хабаровском крае заработали горячие линии по вопросам социальной поддержки Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Хабаровском крае с 20 октября заработали горячие линии по вопросам социальной поддержки. Также проконсультируют по оказанию медуслуг и льготному обеспечению лекарствами, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, по вопросу обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Отвечать на вопросы населения специалисты будут до декабря 2020 года. Также представители органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления муниципальных образований края, подведомственных им организаций, государственного юридического бюро края проведут встречи с детьми и их законными представителями по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

- В регионе проведут тематические викторины, конкурсы, которые направлены на повышение уровня правовой грамотности детей. К участию приглашают учеников образовательных организаций, воспитанников детских домов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.