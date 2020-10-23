Обстановка в Хабаровском крае 23 октября 2020: погода, заболеваемость Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 23 по 25 октября в крае ожидаются опасные и неблагоприятные метеоявления, сильные дожди и мокрый снег, усиление ветра 19-24 м/с, местами 25-30 м/с, гололед. В основном непогода охватит Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, имени Полины Осипенко, Ульчский, Николаевский, Комсомольский, Солнечный, Нанайский, Хабаровский и Советско-Гаванский районы.

В Хабаровске дождь, ночью -2 0, днем +4 +6, ветер северо-западный 9-14 м/с. На юге края дождь и мокрый снег, местами сильные, ночью -2 +3, днем +5 +10, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. В центральных районах местами осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -10 +8, днем -1 +15, ветер северо-западный 5-14м/с, местами порывы 25-27 м/с. На севере края осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -5 +4, днем +1 +10, ветер различных направлений 5-14 м/с, на побережье ветер порывами 22-27 м/с.

По данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 14512.