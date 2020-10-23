Новый госпиталь для лечения больных коронавирусом откроют в Комсомольске-на-Амуре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый госпиталь для лечения больных коронавирусом откроют в Комсомольске-на-Амуре. Он начнет работать на базе горбольницы №4 до конца октября. Комиссия уже оценила готовность медучреждения, где планируют развернуть более 200 коек.

- Сейчас идут подготовительные мероприятия. Пациентов, находящихся на лечении, будут выписывать или переводить в другие медучреждения, продолжающие оказывать плановую и экстренную помощь комсомольчанам, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, сейчас инфекционный госпиталь функционирует на базе горбольницы №2, он рассчитан на 400 мест. За минувшие сутки в Хабаровском крае зафиксировали 158 новых случаев коронавируса, 90 человек выздоровели, летальных исходов за сутки не было.

Общее число заражений коронавирусом в крае 14338. Из них выздоровели 10619 человек, 3596 находятся на лечении, из них в стационаре 1695, амбулаторно 1901. Скончались 123 человека.