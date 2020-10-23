Ситуация в Хабаровске 23 октября 2020: отключения воды, заболеваемость Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 23 октября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного и горячего водоснабжения. Из-за порыва временно отсутствует отопление в доме №21 на улице Прогрессивной.

- В городе не работают 70 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 76,5 кубометра мусора, за неправильную парковку эвакуировали 16 автомобилей, случилось 30 дорожных аварий, два пожара и два возгорания. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1240 раз, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным на вечер 22 октября, COVID-19 диагностировали у 87 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии - 10169 человек, за этот период умерло 124 человека. Горожан призывают соблюдать меры безопасности, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.