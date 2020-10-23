В Хабаровском крае собрали урожай лимонов ФОТО: ботанический сад Амурска

В Хабаровском крае собрали урожай лимонов. Цитрусовые вырастили в ботаническом саду Амурска. Сотрудники отмечают, что богатые витамином С плоды уже успели съесть в достаточно большом количестве. Кстати, цитрусовые можно получить совершенно бесплатно, поучаствовав в конкурсе. Подробности администрация ботанического сада расскажет чуть позже.

- Вырастили лимоны силами садовников и техника. Сотрудников Наумова Валерия Михайловича и Тамару Алексеевну Гиштарович вместе с урожаем запечатлели на фото, - рассказали в ботаническом саду.

Отметим также, что двери ботанического сада открыты для посетителей. Гостей убедительно просят иметь при себе маску и соблюдать социальную дистанцию. На входе также имеются антисептики. К слову, экскурсовод уже в эти выходные запускает для посетителей квест- розыгрыш.