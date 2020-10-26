Обстановка в Хабаровском крае 26 октября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 26 октября, в Хабаровске без осадков, ночью 0 +2, днем +7 +9, ветер юго-западный 5-10 м/с. На юге региона без осадков, ночью -2 +3, днем +6 +12, ветер западный 9-14 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -6 +7, днем +1 +13, ветер северо-западный 9-14 м/с. На севере края местами небольшие осадки, ночью -5 +6, днем 0 +10, ветер северо-восточный 7-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 15039. Из них вылечились 11010, скончались 124. остальные получают лечение. За последние сутки коронавирус диагностировали у 179 человек.