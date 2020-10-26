Прихожане помогли отремонтировать хабаровский храм Фото: Хабаровская епархия

Прихожане помогли отремонтировать хабаровский храм. Работы продолжались больше двух недель в октябре 2020 года в храме святого преподобного Серафима Саровского.

- Ежедневно, с утра до вечера с перерывом на обед, мы трудились над благоукрашением храма. В работах участвовали более 26 человек. Общими усилиями привели в порядок алтарную стену и почти всю южную стену нижнего храма. Все работы провели качественно и профессионально, - рассказали сами прихожане в приходском блоге.

Работы прекратили с наступлением заморозков. К слову, благоукрасители под руководством опытных профессионалов освоили многие тонкости штукатурно-малярного дела. Впереди еще много дел, а пока прихожан благодарят за то, что нашли время и занялись благоукрашением храма. Также выражают слова благодарности тем, кто помогал своими молитвами и пожертвованиями.