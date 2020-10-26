Обстановка в Хабаровске 26 октября 2020: заболеваемость, отключения воды Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 26 октября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений отопления, горячей и холодной воды. Без электроэнергии остаются один многоквартирный дом и семь частных домовладений. Работа по ликвидации последствий циклона продолжается.

- За минувшие сутки в краевой столице на дорогах работала 51 единица техники предприятий благоустройства, случилось 23 дорожных аварии, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1309 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным на 25 октября 2020 года министерства здравоохранения Хабаровского края, общее число заражений коронавирусом 15039. Из них 10552 человека, то есть 70,2 процента – это жители краевой столицы. За весь период пандемии в Хабаровском крае из общего числа заболевших выздоровели – 11010 человек, скончались 124 человека.