Жительницу ЕАО приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов Фото: УФССП по ЕАО

Жительницу ЕАО приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Сумма задолженности перед ребенком превысила миллион рублей.

- Горе-мать несколько лет не платила алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Она лишена родительских прав, а девочка проживает с бабушкой. Сумма алиментной задолженности гражданки превысила миллион рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении женщины началось исполнительное производство. Ее в том числе привлекли к административной ответственности. По решению суда неплательщица должна была отработать 50 часов обязательных работ, но исполнять это требование она не торопилась. Позже вышла замуж, сменила фамилию и место жительства. Ее объявили в розыск, а когда нашли, то возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Она снова пошла под суд и наказанием в этот раз для нее стали исправительные работы сроком на четыре месяца.