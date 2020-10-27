По просьбам биробиджанцев в городе привели в порядок участок за зданием института Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане отремонтировали участок за зданием Института комплексного анализа региональных проблем. Местные жители часто жаловались на плохое состояние этой территории. Их слова были услышаны властями. Работы по восстановлению провели в минувшие выходные.

- Территорию заасфальтировали в рамках финансовых средств, которые получил город. В этом году также благоустроили участок, прилегающий к железнодорожному вокзалу рядом с областной поликлиникой, и заасфальтировали дорогу в районе школы №14, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что привели в порядок участок дороги, которая ведет к зданию Общества инвалидов со стороны улицы Пионерской.

Напомним, на прошлой неделе Александру Головатому поступили жалобы от местных жителей на плохое состояние участка дороги по улице Текстильная. Здесь планирую провести ямочный ремонт.