В Хабаровске собирают вещи для малоимущих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске собирают вещи для малоимущих. Акцию «Согреть=Спасти» проводят в Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

- На гуманитарный склад нуждающиеся нередко приходят в легкой одежде, почти босыми. От того, найдется ли, во что одеть и обуть бедолагу, зависит, доживет ли он до весны, - рассказали организаторы акции.

В рамках акции собирают теплые вещи и обувь. Нужны носки, варежки, шарфы, шапки, кальсоны и другие вещи. Все это может быть не новым, но обязательно в хорошем состоянии, не требующем ремонта. Пришить пуговицу, заменить молнию, приклеить подошву и тому подобные «мелочи» просим взять на себя, так как посетители склада не смогут этого сделать.

Также нужна лапша быстрого приготовления - это самый быстрый и проверенный способ помочь согреться. Вещи и еду принимают по адресу: улица Воронежская, 49/1 (белое здание рядом с храмом, гуманитарный склад). Время работы: с 8:00 до 20:00. Телефон: 206-036.