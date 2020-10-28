Обстановка в Хабаровском крае 28 октября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 28 октября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -1 +1, днем +6 +8, ветер юго-западный 5-10 м/с. На юге региона местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью -3 +2, днем +5 +11, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (Комсомольский, Солнечный, Амурский и Советско-Гаванский районы - без существенных осадков), ночью -7 +2, днем +3 +10, ветер западных направлений 6-12 м/с. На севере региона преимущественно без существенных осадков (Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы - местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега), ночью -8 +3, днем 0 +6, ветер северо-западный 6-11 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае составляет 15417.