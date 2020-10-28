В Хабаровске новый некрополь раскинется рядом с действующим Матвеевским кладбищем Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске новый некрополь раскинется рядом с действующим Матвеевским кладбищем. Проект технического задания для обустройства погоста уже готовят. Работу над ним планируют закончить к концу текущего года.

- Потом объявят конкурс на проведение геолого-изыскательских работ и проектирование объекта. Организации, которые этим займутся, ориентировочно будут определены в марте следующего года. При подготовке проекта учтут множество деталей - ливневую канализацию, сетевую инфраструктуру, хорошую подъездную дорогу к погосту, просторные автопарковки, комфортные помещения для смотрителей, охраны и обслуживающего персонала, грамотную разбивка на сектора, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также установят устройства для отпугивания птиц. Это требование «Росавиации» и «Росаэронавигации». На погосте нельзя будет высаживать крупные деревья, устанавливать массивные ограды и металлические памятники.