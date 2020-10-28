Из хабаровского магазина посетительницы вынесли одежду Фото: Иван ВИСЛОВ

Из хабаровского магазина посетительницы вынесли одежду. По предварительным данным, две девушки 28 и 18 лет зашли в магазин молодежной одежды, некоторое время побыли в помещении, а потом покинули его, прихватив с собой куртки, блузки, юбку и кофту. Ущерб потерпевшая сторона оценила в семь тысяч рублей.

- Благодаря записям с камер видеонаблюдения установили личности злоумышленниц. Старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение побоев, хранение наркотиков и кражу. Ее приятельница в поле зрения правоохранителей попала впервые, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурантки рассказали, что похищенные вещи продали незнакомым людям, а вырученные деньги потратили на спиртное и развлечения. На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание для подозреваемых - это лишение свободы на срок до пяти лет.