В Комсомольске-на-Амуре открывают шиберы и прораны Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре открывают шиберы и прораны на защитных сооружениях. Решение приняли после нормализации гидрообстановки.

По данным на утро 27 октября, уровень воды в Амуре у Города юности был на отметке 522 сантиметра, за последние сутки он не изменился.

- На сегодняшний день подтоплены 62 приусадебных участка в поселках Хорпинский и Малая Хапсоль, 18 дачных участков в садоводческом товариществе «Ветеран-1». Подтопило грунтовой водой подвалы 13 многоквартирников, из них пять в Центральном округе и восемь - в Ленинском, подвал Драматического театра, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что без электричества остаются 14 строений в поселке Хорпинский. Из них 10 - по улице Осенней и четыре - по улице Набережной.

Шиберы и прораны 27 октября открыли на улице Новаторов и в районе Теплого ключа. Один насос на улице Сторожевой в микрорайоне Менделеева и два насоса в районе Теплого ключа продолжают работать.