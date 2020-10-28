Водителя осудят в Хабаровске за гибель пассажиров такси Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водителя осудят в Хабаровске за гибель четырех пассажиров такси. Напомним, смертельная авария случилась в августе 2020 года. Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Приморского края. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек и причинение тяжкого вреда здоровью.

- Около пяти часов утра 17 августа 2020 года обвиняемый, управляя грузовым фургоном HINO-300, двигался по автодороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Скоростью была не менее 70 километров в час. Он выехал на полосу встречного движения и врезался в авто Toyota Hiace, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тогда в аварии погибли три пассажира и водитель Toyota Hiace на месте происшествия, одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Микроавтобус Toyota Hiace перевозил пассажиров по маршруту Николаевск-на-Амуре - Хабаровск. Мужчина рискует лишиться свободы на срок до семи лет.