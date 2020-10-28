В Хабаровском крае запустили горячую линию по COVID-19 Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае 28 октября запустили горячую линию по COVID-19. Специалисты готовы отвечать на вопросы населения круглосуточно. Операторы будут работать на базе единой дежурно-диспетчерской службы. Заранее они прошли инструктаж и смогут объяснить каждому позвонившему, как вести себя при появлении признаков ОРВИ и коронавируса.

К слову, под рукой у каждого оператора будет список лечебных учреждений. Они оперативно смогут рассказать, где оказывают помощь заболевшим, и дадут контакты больниц и поликлиник. При необходимости соединят с практикующими врачами для получения консультации, - рассказали пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в планах решить вопрос о переводе многоканальной телефонной линии на единый номер 113. Пока звонить можно по номеру (4212) 39-61-79.

Жителей региона призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это поможет минимизировать риски заражения коронавирусом. Напомним, ситуация с COVID-19 на личном контроле врио губернатора края Михаила Дегтярева.