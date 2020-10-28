Сбер провел в Хабаровске «Неделю экологии»

За дни проведения проекта было собрано 1,5 тонны макулатуры и около 200 старых автомобильных покрышек.

В Хабаровске завершился эко-проект «Неделя экологии», главной темой которого стала вторичная переработка макулатуры и резины. Его организовали волонтеры Сбера. За дни проведения проекта было собрано 1,5 тонны макулатуры и около 200 старых автомобильных покрышек.

Особый вклад в эту акцию внесла «Хабаровская краевая типография» - давний партнер банка, который на протяжении нескольких лет активно участвует в инициативах Сбербанка.

Всю собранную бумагу переработает еще один партнер банка - предприятие «Хабаровск-тара». Более 17 лет оно является одним из крупнейших переработчиков и производителем изделий из бумаги в Хабаровском крае. Из собранной макулатуры изготовят бумажные салфетки для городских фуд-кортов.

Автомобильные шины были направлены в компанию «Бриз» - специализированное предприятие, которое занимается сбором и переработкой изношенных автомобильных шин и резинотехнических отходов. Из сданных автопокрышек будут изготовлены прорезиненные грязеотталкивающие коврики. Их разместят на входных зонах для безопасности клиентов перед офисами Сбера.

- Соблюдение принципов ESG, социальная и экологическая ответственность бизнеса становятся трендом, и это не может не радовать. Мероприятие «Неделя экологии» не только помогло нам вместе с партнерами и клиентами сделать город чище, но и позволило внести вклад в развитие вторичной переработки в Хабаровском крае: собранное сырье получит вторую жизнь. Следующую экологическую акцию мы планируем провести в преддверии Дня рождения Сбербанка, - отметила Наталья Красулина, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю Сбербанка.

Для информации: аббревиатура ESG расшифровывается как environment, social, governance: окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление.