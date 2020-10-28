В Хабаровске пройдет акция «В автобус с маской» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет акция «В автобус с маской». Пассажирам будут бесплатно выдавать маски 29 октября с 13:00 до 14:00. Организаторами мероприятия выступили мэрия и волонтеры.

- Выдавать средства индивидуальные защиты будут на десяти остановках. Среди «точек» акции «Дальневосточный гуманитарный университет», «Музыкальный театр», «Железнодорожный вокзал» (две остановки), «улица Трехгорная», «Судоверфь», «Центральный рынок», «улица Большая» (около ТЦ «Большая медведица»), «улица Калинина» и «улица Портовая», - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Волонтеры раздадут порядка пяти тысяч масок. Получить их смогут все горожане, даже те, у кого в наличии собственные. Цель акции - убедить людей в период пандемии COVID-19 обязательно носить защитные маски. Предполагается, что такие мероприятия будут регулярными.