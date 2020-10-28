В Хабаровском крае на предприятии выдали 22 миллиона зарплаты Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае на предприятии выдали 22 миллиона рублей зарплаты. Такова была задолженность перед работниками на Хабаровском судостроительном заводе. Проблему с выплатами честно заработанных гражданами денег смогли решить после вмешательства сотрудников прокуратуры.

- Во время проверки выяснили, что у предприятия есть задолженность по заработной плате за сентябрь 2020 года перед 539 работниками. Сумма невыплат составила более 22 миллионов рублей, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

С целью восстановить трудовые права граждан прокурор района внес руководителю судостроительного завода представление. Также руководству объявили предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении предприятия и его руководителя возбудили административные дела по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».