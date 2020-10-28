В поселке Ванино Хабаровского края начали ремонтировать стадион Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Ванино Хабаровского края начали ремонтировать стадион. Работу выполнят в рамках реализации плана социального развития центров экономического роста региона. В реконструкцию планируют вложить около 50 миллионов рублей. После прохождения государственной экспертизы и конкурсных процедур подрядчик приступил к подготовительным работам.

- По проекту собираются заменить трибуны и установить информационное табло. На трибунах стадиона появятся новые, а также специальные места для маломобильных граждан. На футбольном поле уложат искусственное покрытие, установят специализированное футбольное оборудование, сделают беговые дорожки, - рассказали в пресс- службе краевого правительства.

Работы по реконструкции стадиона планируют завершить во второй половине 2021 года. Напомним, в Хабаровском крае на объекты строительства, мероприятия по благоустройству дворовых территорий в федеральном бюджете заложили 3,1 миллиарда рублей.