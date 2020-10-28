В Хабаровске нашлась пропавшая 10-летняя девочка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске нашлась пропавшая 10-летняя девочка. По предварительной информации, несовершеннолетняя исчезла в Индустриальном районе краевой столицы. Информация об этом инциденте поступила в правоохранительные органы вчера вечером, 27 октября. Проверку по факту случившегося немедленно начали следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

- Найти девочку смогли вчера, 28 октября 2020 года. Несовершеннолетняя жива, здорова. На сегодняшний день с ней работают следователи. Предварительно известно, что в отношении ребенка никто преступных действий не совершал, - прокомментировали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В рамках проводимой проверки следственные органы установят обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.