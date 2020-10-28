В ЕАО пытаются ликвидировать дефицит лекарств Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЕАО пытаются ликвидировать дефицит лекарств. На данный момент в наличии нет ряда противовирусных препаратов и антибиотиков. Ситуацию намерены решить в ближайшее время.

- В период вспышки ОРВИ и новой коронавирусной инфекции возник спрос на определенные лекарства. Аптечные сети оказались не готовы к этому периоду, хранившийся на складах месячный запас уже раскупили. Аналогичные ситуации отмечают не только в ЕАО, но и во всех регионах Дальнего Востока. Хабаровские дистрибьюторы, с которыми работает ГП ЕАО «Фармация», пока отказывают в заявках, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Специалисты мониторят ситуацию, пытаясь найти на складах необходимые препараты, востребованные населением в данный период. Чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать дефицит лекарств, предприятие организовывает собственную закупку на электронных площадках.