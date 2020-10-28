В Хабаровском крае диспансеризацию прошли больше 24,5 тысяч пенсионеров Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае диспансеризацию прошли больше 24,5 тысячи пенсионеров. На эти цели в бюджете на 2020 год предусмотрели 28,5 миллиона рублей. Работу провели в рамках регионального проекта «Старшее поколение», направленного на оказание системной поддержки гражданам предпенсионного и пенсионного возраста.

- Диспансеризацию проходят люди старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Под диспансерным наблюдением находятся 56 тысяч 188 человек. Также провели вакцинацию против пневмококковой инфекции. Прививку сделали 1213 человек, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим также, что с января по сентябрь 2020 года профессиональные осмотры прошли 24 тысячи 509 людей старше трудоспособного возраста. Напомним, в регионе также действует программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования людей 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста.