В Хабаровске раскрыли мошенничество с доставкой блюд японской кухни Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске раскрыли мошенничество с доставкой блюд японской кухни. По версии следствия, заказчик не отдал деньги курьеру и не перевел их на счет. В полицию заявил представитель кафе азиатской кухни. С его слов заказ был довольно крупный. Злоумышленник по телефону попросил доставить ему продукцию кафе на дом. Приехавшему курьеру он сказал, что оплатит еду безналичным расчетом. Однако деньги на счет кафе не поступили.

- Ущерб потерпевшая сторона оценила в 22 тысячи рублей. Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 31-летний безработный житель Краснофлотского района. Он находится под стражей в качестве подозреваемого в серии хищений аккумуляторов и других автомобильных комплектующих, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурант рискует лишиться свободы на срок до пяти лет.