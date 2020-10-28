Благотворительной акции «Дерево добра» пять лет Фото: Почта России

- Издатели сегодня выпускают тысячи общественно значимых газет и познавательных журналов для детей, с играми и развивающими заданиями. Каждую подписную кампанию на протяжении пяти лет Почта России организует благотворительную подписку в адрес детских учреждений и домов для ветеранов, чтобы принести полезные издания взрослым и маленьким читателям, которые будуут рады такому подарку, - отметила руководитель отдела подписки макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Людмила Ерохина.

Благотворительная подписка на постоянной основе открыта на сайте Почты России podpiska.pochta.ru/derevo-dobra. Здесь можно легко выбрать для детской аудитории раскраски, журналы «Делаем сами», «Непоседа», «3/9 царство», для пожилых людей - «Здоровый образ жизни», «Сканворды», «Хабаровский пенсионер», «Амурский меридиан», «1000 советов» и другие. На сайте Почты России оформляется благотворительная подписка на периодические издания в адрес восьми домов для престарелых, инвалидов и ветеранов, а также 14 детских социальных учреждений Хабаровского края. Принять участие в акции можно и в почтовом отделении.

Отметим, что проекты помощи детям являются неотъемлемой частью программы корпоративной социальной ответственности Почты России. В этом году совместно с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» компания выпустила серию открыток, вырученные средства от продажи которых идут на реализацию медицинской программы фонда. Так, изображением для открыток стали рисунки подопечных фонда, а выбрать и отправить благотворительную открытку можно на сайте Почты России market.pochta.ru, не выходя из дома.