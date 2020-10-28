«Оставлено серьезное финансовое наследство»: врио главы Хабаровского края о возможности снижения госдолга региона

- О снижении госдолга речи не идет, - заявил Михаил Дегтярев. Фото: принтскрин видео.

Бюджет Хабаровского края-2021 будет дефицитным. Такую информацию озвучил сегодня во время пресс-конференции врио главы Хабаровского края.

- О снижении госдолга речи не идет, - заявил Михаил Дегтярев.

По его словам, это связано с падением общих доходов, в том числе - из-за пандемии коронавируса.

- Если будет руководством страны принято политическое решение заместить бюджетными кредитами коммерческие, то я обязательно об этом расскажу. Мы в этом направлении работаем, это не делается за один день. Очень серьезное финансовое наследство нам оставлено, есть проблемы, - сказал врио главы региона.

Краю удалось избавиться от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 миллиарда рублей путем взаимодействия с Минфином. Также на обслуживании госдолга региональная казна сэкономила 200 миллионов рублей. Помогла в этом работа с казначейством по краткосрочным займам.