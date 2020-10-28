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«Я не чувствую себя в безопасности»: врио главы Хабаровского края заявил о поступающих угрозах

Михаил Дегтярев усиливает охрану и ставит металлоискатели в здании краевого правительства
Александра ШОПЕНКО
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Здание правительства края, по словам Михаила Дегтярева, плохо защищено от злоумышленников

Здание правительства края, по словам Михаила Дегтярева, плохо защищено от злоумышленников

Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поступающих угрозах. Из-за этого глава региона усиливает охрану, а служба безопасности устанавливает металлодетекторы в холле дома правительства и в приемной руководителя.

- Я не чувствую себя в безопасности, я усиляю охрану. В дом правительства может зайти любой с оружием, и это ненормально. Это противоречит протоколам, которые введены в других регионах. Есть агентурная информация о том, что поступают угрозы. Мы многих «оттащили от корыта», - сказал на пресс-конференции Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.