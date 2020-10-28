«Чтобы спасти реку - надо прекратить ловить»: врио главы Хабаровского края о малорыбном Амуре

Проблему вылова рыбы из Амура затронули на пресс-конференции врио главы Хабаровского края. Фото: Правительство Хабаровского края

Проблему вылова рыбы из Амура затронули на пресс-конференции врио главы Хабаровского края. Спасать реку, как считает Михаил Дегтярев, надо ограничением аппетитов и строительством рыборазводных заводов, чтобы помогать восстанавливать выбитое стадо.

- Спасать надо следующим образом: первое - друг друга ограничивать, всем поумерить свои аппетиты - рыбопромышленникам и тем, кто ведет любительский лов, в том числе путем приведения реестра коренных малочисленных народов Севера к реальному знаменателю, чем мы сейчас занимаемся. Ну и тотальный бой браконьерам, этим занимаются правоохранительные структуры, - сказал врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Он озвучил итоги рыбодобычи за девять месяцев. Так, прирост по лососю составил 21 процент: в этом году поймали 35 тысяч тонн, в прошлом - 29 тысяч тонн. Переработка выросла в два раза - до 10,5 тысячи тонн. Корюшка загружена на 100 процентов. В Николаевском районе, по сравнению с 2019 годом, предприятия добыли 17,7 тысячи тонн - в два раза больше, чем в прошлом году.