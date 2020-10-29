Обстановка в Хабаровске 29 октября 2020: отключения воды, дорожные работы. заболевеамость Фото: Евгения МОЛОТОВА

По данным на утро 29 октября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного водоснабжения. Из-за прорыва подачи горячей воды временно нет в доме №3 квартала «Энергетик».

- За минувшие сутки в городе собрали и вывезли 93,5 кубометра мусора и 414 кубометров веток, эвакуировали два неправильно припаркованных автомобиля, случилось 40 дорожных аварий, один пожар и два возгорания. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1310 раз, - рассказали в городской администрации.

Сегодня, 29 октября, проведут дорожные работы на улицах Шелеста, 202-ВДБ, Мухина, Блюхера и в переулке Забайкальском. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты движения.

По данным регионального минздрава, за последние сутки в Хабаровске выявили 142 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заражений в крае 15618.