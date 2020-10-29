В Хабаровском крае подготовили резерв на случай ремонтов в сфере ЖКХ Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подготовили резерв на случай ремонтов в сфере ЖКХ. Общая стоимость материальных ресурсов в 2020 году превысила 200 миллионов рублей. Их используют, когда возникнет необходимость оперативного устранения аварийных и нештатных ситуаций в течение отопительного периода.

- Прошлый отопительный сезон не обошелся без аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса края. Большинство инцидентов пришлось на октябрь и ноябрь, когда проводилась регулировка тепловых систем, наладка оборудования и режимов его работы. К началу нового отопительного периода сформировали необходимый резерв оборудования и материалов для экстренного реагирования на подобные ситуации, - сообщили в минЖКХ края.

На сегодняшний день в резерве материалы для срочных ремонтных работ, спецтехника, электроагрегаты мощностью от 10 до 600 кВт, две передвижные котельные. На предприятиях подготовили аварийно-восстановительные бригады, автомобильную и специализированную технику.