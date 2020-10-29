Волонтеры раздали хабаровчанам семь тысяч масок Фото: Администрация Хабаровска

Волонтеры раздали хабаровчанам семь тысяч масок. Организаторы акции «В автобус с маской» надеются, что ношение масок в период пандемии COVID-19 войдет у горожан в привычку. Мероприятие провели сегодня, 29 октября, при участии добровольцев и МУП «ГЭТ».

- Ежедневно горожане совершают порядка 126 тысяч поездок по краевой столице, но далеко не все люди, заходя в автобус, троллейбус или трамвай, соблюдают масочный режим, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Акцию провели, чтобы убедить людей надеть индивидуальное средство защиты. Маски выдавали бесплатно на 10 остановках краевой столицы и в вагонах трамваев. В планах провести повторно такую же акцию. Городская администрация держит на постоянном контроле ситуацию с соблюдением жителями краевого центра масочного режима.