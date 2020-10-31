В Хабаровске с 1 ноября ужесточат меры борьбы с COVID-19 Фото: Правительство Хабаровского края

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае остается напряженной. В связи с этим краевые власти вводят с 1 ноября новые ограничения. Соответствующее постановление подписал сегодня врио губернатора Михаил Дегтярев.

До особого распоряжения приостановлена работа театров, филармоний, цирков. Закрываются детские игровые комнаты, в том числе расположенные в торговых центрах. Кинотеатры продолжают работать, но с максимально допустимой единовременной загрузкой зрительного зала в 30%.

Строго регламентировано проведение досуговых, развлекательных, религиозных, зрелищных, культурных и спортивных мероприятий. В них должны принимать участие не более 50 человек. При этом спортивные соревнования проводятся только при участии спортсменов из одного муниципального образования. Например, в городских состязаниях, проводимых в Хабаровске, нельзя участвовать спортсменам из других районов и городов края.

При этом, проведение всероссийских спортивных мероприятий ограничения не касаются.Для них предусмотрен некий "особый режим". В таком режиме пройдет чемпионат России по дзюдо. Его проведут в соответствии со строгими требованиями Роспотребнадзора и без зрителей. Начнется этот турнир 7 ноября.

Часть решений краевого штаба по коронавирусу носят рекомендательный характер. Так, например, работодателям предложено рассмотреть возможность перевода ряда сотрудников на дистанционный режим работы. В регионе сохраняется строгий масочный режим в местах массового скопления людей.