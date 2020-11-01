Обстановка в Хабаровском крае 1 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 1 ноября, в Хабаровске - небольшой дождь, ночью +2 +4, днем +7 +9, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью 0 +5, днем +5 +11, ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах местами небольшой дождь и мокрый снег (Советско-Гаванский, Ванинский районы - без существенных осадков), ночью -6+5, днем +1 +10, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-14 м/с. На севере края небольшой дождь и мокрый снег (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский районы – осадки, местами сильные), ночью +2 -10, днем -5 +7, ветер различных направлений 6-14 м/с (Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы – порывы ветра 15-20 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в регионе общее число заражений 16294.