В Биробиджане замахнулись на строительство двух новых спортивных комплексов Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане замахнулись на строительство двух новых спортивных комплексов. Возводить их планируют на территориях лицея №23 и школы №7 в 2021 году. Совещание по этому вопросу накануне провели в мэрии областного центра с участием проектировщика. На встрече также были руководители образовательных учреждений.

В этом году уже предусмотрели финансирование на разработку проектно-сметной документации по строительству двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Одна из проблемных территорий - это стадион лицея № 23. В 2019 году эту территорию сильно подтопило, что может повториться и в будущем.

- Проектировщик предложил в обязательном порядке произвести подсыпку территории, обустроить водоприемные колодцы и не только. Сейчас все эти моменты предусматривают в проектно-сметной документации. С территорией, которая примыкает к зданию школы № 7 ситуация намного лучше, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.