В большинстве районов Хабаровского края закрыли навигацию для маломерных судов Фото: Мария ЛЕНЦ

В большинстве районов Хабаровского края закрыли навигацию для маломерных судов. С 1 ноября она закончилась в Ульчском, Солнечном, Комсомольском, Нанайском, Хабаровском и имени Лазо районах. В понедельник, 2 ноября, завершится в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. Ранее движение лодок и катеров приостановили на территориях шести северных районов региона.

- До 5 ноября можно будет кататься на лодке еще до 5 ноября в Вяземском и Бикинском районах, на реке Хор от села Кутузовка до устья. Жителей призывают соблюдать повышенные меры предосторожности. С понижением температур воздуха и воды, усилением ветра и увеличением волны выходить на реки надо с особой осторожностью, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.

Внимание местного населения обращают, что во время ночных заморозков образуются забереги, есть вероятность обледенения корпуса маломерных судов. Из-за этого ухудшается их устойчивость и маневренность на воде.