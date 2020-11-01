Михаил Дегтярев проинспектировал благоустройство дворов Комсомольска-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев проинспектировал благоустройство дворов Комсомольска-на-Амуре. Работы в городе юности проводят в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Напомним, врио глава региона прибыл в город с рабочим визитом.

- В 2020 году в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города и Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края планировали привести в порядок 50 дворовых территорий. На эти цели выделили 123,1 миллиона рублей из федеральной казны, из муниципальной – 1,3 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Работы продолжаются в двух дворах многоквартирных домов, закончились на 48 объектах. Хорошо, когда государство выделяет деньги на благоустройство, а сами люди бережно относятся к месту, где живут, - отметил руководитель края, пообщавшись с жителями одного из домов на улице Советской.

Напомним, в конце июля Михаил Дегтярев заявил, что в течение четырех лет все оставшиеся дворовые территории в Комсомольске-на-Амуре необходимо благоустроить. Одним из инструментов при этом может стать федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».