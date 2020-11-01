В Хабаровск привезли уникальную выставку, посвященную легендарному «Титанику» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровск привезли уникальную выставку, посвященную легендарному «Титанику». Она открылась сегодня, 1 ноября, в музее истории города. Напомним, свой первый и единственный рейс огромный пассажирский трансатлантический пароход совершил в 1912 году. Его построили в Англии для компании «White Star Line». Это было самое большое судно в мире. Оно бороздило просторы всего четыре дня, а в ночь с 14 на 15 апреля потерпело крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.

- Выставка создали в 2012 году, в год столетия кораблекрушения. В проекте представили более 30 фотографий, в том числе - сделанные во время подводных исследований, а также 20 информационных стендов. Экспозицию ранее представили в Воронеже, Оренбурге, Казани, Самаре, Омске, Кемерово, Иркутске, Тюмени, Абакане, Кургане, Орле, Орске и многих других городах, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подробнее о посещении выставки и стоимости билетов по телефону 46-09-58.