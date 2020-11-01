В Хабаровском крае пройдет «Большой этнографический диктант» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае пройдет «Большой этнографический диктант». Просветительскую акцию организуют с 3 по 8 ноября. Работать будут три очных площадки - в краевом музее имени Н.И. Гродекова, международном информационном центре Дальневосточной государственной научной библиотеки и кинотеатре «Совкино».

- Участники акции смогут проверить уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России. Диктант привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. К участию приглашают всех желающих. К слову, в этом году официальный сайт и задания Диктанта переведут также на английский и испанский языки, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Задания опубликуют 3 ноября в 00:01 на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Участникам надо будет ответить на 20 вопросов общефедеральной части диктанта, единой для всех участников и на 10 вопросов региональной части диктанта, уникальной для каждого региона России.